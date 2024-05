Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron "a condamnat cu cea mai mare fermitate atacul fara precedent lansat de Iran impotriva Israelului" si a indemnat la "retinere" partile implicate, intr-un mesaj postat duminica pe reteaua sociala X, informeaza AFP.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer, aflat joi in vizita la Paris, i-a oferit presdintelui Emmanuel Macron o pereche de manusi de box, in semn de recunoastere a meritelor de imagine ale recentelor fotografii cu presedintele francez in pozitie de lupta, care au devenit virale, relateaza AFP. Luna trecuta,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a ridicat tonul duminica la premierul israelian, Benjamin Netanyahu, exprimandu-si din nou "opozitia ferma" fata de o ofensiva la Rafah si avertizand ca "transferul fortat de populatie constituie o crima de razboi", transmite AFP. In cursul unei convorbiri telefonice…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat luni, 11 martie, publicației franceze Le Monde și postului BFMTV, ca armata țarii sale s-a confruntat cu dificultați din cauza lipsei de muniție, insa situația de pe front este mai buna acum decat in ultimele luni.Potrivit…

- Asociațiile șoferilor de taxi au obținut de la Primaria Generala acordul pentru a aduce pana la 800 de autovehicule taxi in Piața Constituției. Protestul a inceput de la ora 6 dimineața.Conform unui comunicat al Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, actiunea are ca scop atragerea atentiei Guvernului…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, „are toata intentia de a merge in Ucraina pana la jumatatea lui martie”, a subliniat luni anturajul sau, dupa ce retelele sociale rusesti au transmis zvonuri despre un atac planificat in timpul vizitei

- Joe Biden l-a criticat pe Donald Trump. Președintele american a comentariile declarațiile acestuia despre NATO. “Va puteți imagina un fost președinte al Statelor Unite spunand asta? Intreaga lume a auzit. Cel mai rau lucru este ca Trump vorbește serios. Niciun alt președinte din istoria noastra nu…

- Președintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Batrincea, a criticat in Parlament schimbarea structurii Guvernului la inițiativa PAS și crearea unui nou birou de Integrare Europeana in cadrul Cancelariei de Stat, care va fi condus de un ministru fara portofoliu cu rang de viceprim-ministru.…