- Regele Charles și Regina Camilla se numara printre cei mai bogați oameni din Regatul Unit, cu Regele caștigand 86 de milioane de lire sterline in fiecare an prin subvenția suverana – o suma care va crește la aproximativ 125 de milioane de lire sterline in 2025. Pe langa acest salariu anual, Regele și…

- Marina mexicana a raportat luni, 12 februarie, „descoperirea și distrugerea unui gigantic laborator de metamfetamine in sudul statului Sonora”, nord-vestul țarii, transmite El Pais. Fabrica aparține proeminentului cartel Sinaloa.Autoritațile de la Ciuda de Mexico au indicat ca. la fața locului. au fost…

- Milioane de americani s-au trezit, marti dimineata, cu zapada, ploaie inghetata si temperaturi foarte scazute, in contextul in care un front arctic a cuprins mare parte din Statele Unite, punand capat unei „secete de zapada” de aproape doi ani la New York si plasand mare parte din vestul acestei tari…

- Jose Mourinho (60 de ani) a fost demis de catre AS Roma, lasand echipa pe locul 9 in Serie A, cu 29 de puncte, la 5 in spatele ocupantei poziției a patra, Fiorentina. Portughezul se afla la al treilea sezon pe banca romanilor, alaturi de care a caștigat trofeul Conference League in 2022, trecand in…

- Tarile reunite la summitul de la Dubai incearca sa ajunga la un acord asupra unui plan de actiune global pentru a limita schimbarile climatice suficient de repede astfel incat sa mai poata fi evitate inundatii dezastruoase, canicula mortala si schimbarile ireversibile ale ecosistemelor lumii. Un proiect…

- Hipgnosis Songs Fund, care detine drepturile de streaming pentru artisti, de la Beyonce la Neil Young, a vandut o parte din drepturile de difuzare a melodiilor la un pret foarte mic pentru a strange bani, potrivit The Guardian.Fondul a anuntat luni ca a vandut 20.000 de melodii nespecificate "non-core"…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania considera energia nucleara drept o sursa stabila de energie si ca tara noastra isi propune sa devina un lider regional in operatiunile si implementarea acesteia, un centru de formare a fortei de munca si un hub pentru lanturile de aprovizionare…