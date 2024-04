Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna in formula completa. Blondina și afaceristul au ales sa se relaxeze pe taramul milionarilor, iar de curand, au postat și primele imagini din Dubai.

- La scurt timp dupa ce SpyNews.ro a publicat imaginile care arata ca Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au plecat in vacanța cu micuții pe care ii au din casatoriile anterioare, Claudia Patrașcanu a avut o prima reacție.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au trecut la nivelul urmator! Cei doi formeaza o familie in adevaratul sens al cuvantului, alaturi de copiii lor! Daca credeați ca relația lor se rezuma doar la timpul petrecut in doi... va inșelați! Vedeta și afaceristul și-au luat toti copiii și au plecat impreuna…

- Exista un obicei la care Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu pot renunța nici macar atunci cand se afla in vacanța. Cei doi indragostiți țin cont de aspectul lor fizic, astfel ca acest lucru este foarte important pentru ei. Iata ce fac vedeta și omul de afaceri in Dubai!

- Bianca Dragușanu a dezvaluit motivul pentru care iși vinde apartamentul din Dubai. Proprietatea, care are 65 de metri patrați, a fost scoasa la vanzare de fosta prezentatoare de televiziune cu suma de 398.000 de euro. In urma cu cateva zile s-a aflat ca Bianca Dragușanu iși vinde apartamentul din Dubai.…

- Bianca Dragușanu iși vinde apartamentul din Dubai, la doi ani de cand l-a achiziționat . Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj in care spune de ce a luat aceasta decizie, dar și suma pe care o cere pe imobil.Bianca Dragușanu spune pe Instagram ca daca exista doritori, ii așteapta in privat…

- Doua familii de medici, una din Vaslui și una din Buzau, au avut parte de o tragedie in timpul unei excursii in Dubai, dupa ce autocarul in care se aflau a fost implicat intr-un grav accident rutier. Vacanța de vis in Dubai pentru doua familii de medici romani s-a transformat in coșmar, in urma unui…