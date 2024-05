Semnificațiile zilei de 1 Mai pot fi interpretate diferit, in funcție de perspectiva din care sunt privite. In timp ce unii sarbatoresc sosirea soarelui și a verii, renașterea naturii și a tradițiilor stravechi, alții celebreaza revoltele și protestele care au condus la crearea Zilei Internaționale a Muncitorilor. Pana in prima jumatate a secolului al XIX-lea, […] The post Tradițiile romanești de 1 Mai – liber de Ziua Muncii! appeared first on Puterea.ro .