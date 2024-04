Odata cu anunțarea candidaturii comune pentru Primaria Capitalei și sectoare, precum și pe listele de europarlamentare, perspectivele unei colaborari la prezidențiale și parlamentare intre PSD și PNL au devenit subiectul central al discuțiilor politice. Cu toate acestea, criza generata de problemele legate de candidatura comuna pentru Primaria Capitalei, declanșata de investigațiile asupra incompatibilitații lui Catalin […] The post Prezidențialele in balanța: cum schimba PSD și PNL culisele politicii romanești appeared first on Puterea.ro .