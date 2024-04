O lege istorica a fost promulgata de catre președintele Klaus Iohannis, deschizand drumul catre o noua era in ingrijirea și protejarea persoanelor vulnerabile. Aceasta legislație, care modifica și completeaza actele normative privind asistența sociala, reprezinta un pas major spre eliminarea deficiențelor sistemului și consolidarea standardelor de calitate și etica in furnizarea serviciilor sociale. Una dintre […] The post Dispar Azilele Groazei! Cum schimba noua lege regulile ingrijirii și protejarii persoanelor vulnerabile in Romania appeared first on Puterea.ro .