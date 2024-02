Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a declarat, miercuri, ca in cazul in care PNL se va retrage de la guvernare, el isi va depune mandatul de sef al Guvernului presedintelui Klaus Iohannis, insa a adaugat ca exclude acest scenariu, in baza discutiilor pe care le-a avut cu liderul liberal, Nicolae…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca daca PNL iese de la guvernare va merge la președintele Klaus Iohannis sa-și depuna mandatul. De asemenea, a mai adaugat ca „cel mai bine pentru el și colegii sai ar fi fost sa nu intre la guvernare”, pentru ca altfel, in prezent, ori am fi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, 14 februarie, la Roma, ca daca partidul condus de Nicolae Ciuca va ieși de la guvernare, atunci iși va depune mandatul de premier.„Daca PNL iese de la guvernare, in acel moment domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu privire la ruperea coaliției, ca iși va da demisia daca PNL se decide sa iasa de la guvernare. „Eu am intrat in acest proiect dupa o discuție, inclusiv cu președintele Romaniei, ca vom duce aceasta coaliție și aceasta guvernare cel puțin pana in 2024”,…

- Intr-un gest neașteptat, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astazi ca il susține pe președintele Klaus Iohannis in decizia sa de a-și prezenta demisia de la Cotroceni. Declarația vine ca un șoc in contextul relațiilor tensionate dintre cele doua partide și deschide o noua perspectiva asupra peisajului…

- In timp ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat, joi, ca exista o șansa ca președintele Klaus Iohannis sa preia conducerea Consiliului European din mai, ceea ce ar duce la demisia de la Cotroceni, comunicatorii partidului au primit indicații de a minimiza in mesajele publice impactul acestui scenariu…

- Președintele a fost primul care a facut anunțul. Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul pozitiv se datoreaza implicarii tuturor instituțiilor statului, in special a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe. Liderul țarii a punctat, de asemenea, ca obiectivul prioritar al Romaniei…

- Liderul PNL a declarat ca partidul nu susține nicio taxa pentru 2024 și considera ca e nevoie de negocieri pentru impozitul progresiv. ”PNL, in momentul de fata, nu sustine niciun fel de taxa pentru anul 2024, iar pe impozitul progresiv trebuie sa existe o dezbatere nu doar la nivelul deciziei politice,…