Este oficial: Se schimbă regulile la ieșirea din România Guvernul a modificat regulile pentru parinții care vor ieși din țara insoțiți de copii, incepand din 31 martie, cand romanii vor putea calatori fara control la documente in spațiul Schengen aerian și maritim. Astfel, potrivit Ordonanței de Guvern, parinții trebuie sa aiba asupra lor un act valabil, atat pentru ei, cat și pentru copii, dar […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

