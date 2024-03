Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de ridesharing (Bolt, Uber ș.a.m.d.) sunt nevoite sa respecte regulile dupa care funcționeaza taximetriștii din Romania și, implicit, din județul Mureș. Decizia a fost luata miercuri, 6 martie, de catre reprezentanții Guvernului, in urma unor discuții pe tema modificarii OUG 49/2019, discuții…

- Taximetristii membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi (ANPOTRT) continua luni protestele in Piata Constitutiei, cu aproximativ 100 de masini participante la protest. Presedintele organizatiei, Remus Nedelcu, a declarat, pentru AGERPRES, ca taximetristii…

- Parlamentarii UDMR nu vor vota ordonanța pentru comasarea alegerilor. Guvernul subordoneaza administratia publica locala intereselor politice daca adopta, in forma publicata, proiectul de ordonanta de urgenta privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, proiect de act normativ care…

- Taximetristii care protesteaza de ieri in Piata Constitutiei din Capitala au fost invitati maine la guvern pentru discutii pe tema nemultumirilor lor. Peste 500 de masini ale protestatarilor sunt si acum in fata Parlamentului, cu aceeasi nemultumire: concurenta pe care o fac platformele de transport…

- Taximetriștii care protesteaza in Piața Constituției din București amenința ca vor intra in greva foamei, daca nu le sunt solutionate revendicarile dupa cele trei zile de manifestații, a declarat, luni, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim…

- Serviciile de inchirieri masini sunt optiuni de transport cat se poate de avantajoase atat in aeroport cat si pentru cei care au nevoie de o masina in oras. Dupa o saptamana sau chiar dupa cateva luni de munca intensa, cu siguranța ai nevoie de cateva zile de odihna pentru a-ți reincarca bateriile și…

- Noile scanere 3D din aeroporturi vor duce la sfarșitul celor aproape doua decenii de cand pasagerii nu au avut voie sa calatoreasca cu prea multe lichide in bagaje. Astfel, se va putea zbura in siguranța, chiar și cu ele. Principala regula care va fi operata și in Romania va fi eliminarea limita de…

- ADVERTORIAL. BlackCab, furnizor de servicii premium de transport alternativ, iși extinde serviciile in Timișoara, incepand cu 20 decembrie, extinderea facand parte din planul companiei de a fi prezenta pana la finalul anului in șapte dintre cele mai mari orașe din Romania. Compania va face, astfel,…