- Guvernul Romaniei este dispus sa susțina financiar restaurarea Statuii Sfantului Petru de pe Columna lui Traian, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu primarul orasului Roma, Roberto Gualtieri. „Evocand, totodata, incarcatura simbolica pe care o au unele dintre monumentele…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca dupa dezechilibrul creat de declanșarea razboiului in Ucraina pe piața cerealelor spera ca prețurile sa creasca in perioada urmatoare. Fermierii romani au trecut practic de la un preț de 1,8 lei/kg, la izbucnirea conflictului din Ucraina, la 0,9 lei/kg, spune…

- Ministrul kazah al transporturilor, Marat Karabayev, s-a intalnit cu ministrul roman al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la București, in Romania, și au discutat despre cooperarea bilaterala in transport și logistica, in special despre proiectele din cadrul Rutei Internaționale de…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti ai Ministerului Finantelor,…

- Sambata, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat inaugurarea unui alt segment al Drumului Expres Craiova-Pitești, extinzand astfel rețeaua primului drum expres din Romania. Cu o lungime de 71,6 km, tronsonul recent deschis se intinde intre localitațile Robanești, din…

- Lotul Chețani-Campia Turzii, din Autostrada Transilvania, a fost finalizat cu mai bine de 8 luni mai devreme decat era termenul de catre austriecii de la STRABAG, iar joia viitoare acest tronson va fi dat in circulație, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Constructorul trebuia…

- Viena face primul pas pentru a pune capat veto-ului Schengen. Publicația DER STANDARD a raportat luni ca Austria ar putea fi de acord cu o aderare treptata a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, insa cu anumite condiții. Bulgaria și Romania ar trebui sa accepte solicitanții de azil și sa consolideze…