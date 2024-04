Soluţii de finanţare pentru Autostrada Nordului Ministerul Transporturilor cauta in continuare solușii de finanțare pentru Autostrada Nordului. In acest moment,cConstruirea drumurilor de mare viteza nu beneficiaza de fonduri nici prin PNRR si nici de bani din alte proiecte europene. Pentru a construi Autostrada Mordului, Ministerul Transporturilor a luat din nou in calcul varianta parteneriatului public-privat. Acesta ar putea fi o solutie, dar ea presupune plata unei taxe de acces pe drum. Ministerul Transporturilor a anunțat ca aceasta ar putea totuși fi o posibila soluție pentru proiectul de construcție Autostrada Nordului , legatura dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

