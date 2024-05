Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a cumparat online cercei Cartier cu diamante și aur pe care a dat 13 dolari. Prețul lor real era de o mie de ori mai mare, dar achiziția a fost posibila datorita unei erori pe site. Compania a vrut sa anuleze comanda, dar barbatul a contactat agenția federala de protecție a consumatorilor…

- La inceputul lunii aprilie, Claudia Patrașcanu povestea ca se ocupa de amenajarea apartamentului cu trei camere pe care și l-a cumparat in București. Cu puțin timp in urma, artista a facut publice primele imagini din locuința, și le-a aratat urmaritorilor sai ca totul este aproape gata și exact așa…

- Casele prefabricate se pare ca sunt la moda in Statele Unite, ținand cont ca chiriile au crescut uluitor in ultimii ani. Așadar, tot mai mulți americani au renunțat sa mai dea sute de mii de dolari pe o locuința modesta și sa-și cumpere case modulare, care pot fi achiziționate chiar și cu 10.000 de…

- Jaqueline Cristian (25 de ani, locul 83 WTA), a fost invinsa de rusoiaca Daria Kasatkina (26 de ani, locul 11 WTA), scor 7-6(4), 2-6, 3-6. in „sferturile” de la Charleston. Jaqueline a reușit un prim set entuziasmant. A reușit 3 break-uri și s-a impus la tiebreak cu scorul de 7-4. Romanca nu s-a descurcat…

- Piața americana bancara este pe punctul unei tranzacții de peste 35 de miliarde de dolari. Vorbim despre Capital One, gigantul american care și-a cumparat rivalul, și anume Discover Financial Services. Gigantul american Capital One Financial cumpara Discover Financial Services pentru 35 de miliarde…

- Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open, singurul de categoria WTA 250 din Romania, dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, dupa ce a invins-o, luni, pe americanca Alycia Parks, cu 7-5, 7-5. Ana Bogdan (31 ani, 65 WTA) s-a impus dupa doua ore si 4 minute.…