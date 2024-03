Asfaltul de pe podul de la Brăila se scufundă. Reprezentanții CNAIR susțin că au apărut tasări în zona rampei O secțiune de asfalt de pe una dintre rampele podului peste Dunare de la Braila s-a surpat, iar constructorul a incercat sa aplice mai multe straturi de asfalt pentru a restabili nivelul suprafeței drumului, insa fara a obține un succes notabil. Reprezentanții CNAIR susțin ca au aparut tasari in zona rampei, ajungand pana la 10-15 centimetri, motiv pentru care constructorul intenționeaza sa stabilizeze rampa prin intermediul unor piloni forați.Monitorul de Braila a raportat ca au avut loc tasari la una dintre rampele Podului de la Braila, determinand surparea asfaltului, iar constructorul a incercat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune de asfalt de la una din rampele podului peste Dunare de la Braila s-a lasat, iar constructorul a incercat sa puna mai multe straturi de asfalt pentru a reface planeitatea suprafeței carosabile, insa fara prea mare succes. Reprezentanții CNAIR au declarat pentru HotNews.ro ca exista niște…

- Rampa de acces spre viaductul care duce spre Podul peste Dunare prezinta din nou tasari pe malul din Braila, dupa ce, in septembrie 2023, CNAIR a mai semnalat o astfel de problema, iar de aceasta data solutia pe care constructorul WeBuild o ia in calcul pentru stoparea tasarii fiind forarea a 40 de…

- Rampa de acces spre viaductul care duce spre Podul peste Dunare prezinta din nou tasari pe malul din Braila, dupa ce, in septembrie 2023, CNAIR a mai semnalat o astfel de problema, iar de aceasta data solutia pe care constructorul WeBuild o ia in calcul pentru stoparea tasarii fiind forarea a 40 de…

- Problemele de la Golden Gate-ul de Romania, podul de la Braila, se țin lanț. Acum asfaltul de batai de cap constructorului. O secțiune de asfalt de pe una dintre rampele podului peste Dunare de la Braila s-a surpat, iar constructorul a incercat sa aplice mai multe straturi de asfalt pentru a restabili…

- La 8 luni de la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, au fost observate noi porțiuni de asfalt care sunt lasate, la rampa de urcare de pe malul brailean, iar aceste denivelari au peste 10 centimetri, a relatat Monitorul de Braila.Deși a fost inaugurat cu mult fast in iulie 2023, Podul…

- Tribunalul București a respins o acțiune in justiție a Astaldi/WeBuild – IHI Infrastructure System Co. Ltd, care a construit podul suspendat de la Braila, iar CNAIR o poate obliga acum la plata de penalitați de peste 85 de milioane de lei

- CNAIR a caștigat in prima instanța procesul cu antreprenorul obiectivului “Pod suspendat peste Dunare in zona Braila”, instanța de judecata constatand neindeplinirea obligațiilor contractuale de catre antreprenor și dreptul CNAIR, in calitate de beneficiar, de a pretinde penalitați in cuantum de 85,12…

- Senatorul Dragos Popescu (REPER) a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, si a directorului general al ANAR, Sorin Lucaci, pentru abuz in serviciu si incalcarea legislatiei pe gospodarirea apelor, vizand modul de gestionare a…