- O secțiune de asfalt de pe una dintre rampele podului peste Dunare de la Braila s-a surpat, iar constructorul a incercat sa aplice mai multe straturi de asfalt pentru a restabili nivelul suprafeței drumului, insa fara a obține un succes notabil. Reprezentanții CNAIR susțin ca au aparut tasari in zona…

- Coaliția intenționeaza sa il arunce in lupta electorala pentru Primaria Capitalei pe Daniel Baluța, actualul primar al Sectorului 4, iar Sebastian Burduja va fi candidatul comun al Coaliției impotriva lui Clotilde Armand la Sectorul 1, a sustinut Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele…

- Nicolae Ciuca a subliniat ca dupa obținerea rezultatelor, va avea loc o analiza in cadrul coaliției și se va lua o decizie cu privire la candidatul care va fi susținut pentru funcția de primar al Bucureștiului. „Nu am reusit sa nominalizam un candidat sau altul pentru ca am agreat impreuna sa sondam…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la emisiunea „LIVE”, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca doua sondaje de opinie vor intra in piața care vor testa 6 nume pentru candidatura la Primaria Capitalei. „Printre aceste nume, bineințeles, și Sebastian Burduja, și…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat miercuri ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine "cu toata onestitatea si sinceritatea" un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida."Daca…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca senatorul Adrian Streinu-Cercel a fost testat de PSD in sondaje de opinie pentru o eventuala candidatura a acestuia la funcția de primar al Sectorului 1 din Capitala, dar senatorul social-democrat a transmis partidului ca…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…