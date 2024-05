Stiri pe aceeasi tema

- Membrii RoLUG (Grupul utilizatorilor LEGO® din Romania), cu sustinere din partea LEGO Romania, au construit cea mai mare diorama din piese LEGO® din lume. Recordul a fost omologat de catre Guinness World Records™ la East European Comic Con, ediția 2024. Diorama, compusa din peste un million de piese…

- Cea mai mare diorama STAR WARS realizata din caramizi LEGO sambata, 20 aprilie 2024, certificatul GUINNESS WORLD RECORD la București. Evenimentul a avut loc la standul LEGO deschis la COMIC CON, in incinta Romexpo. Cu o lațime de 3,84 m și o lungime de 11,9 m, diorama are 200 nave lego, peste 1 milion…

- Un polonez a facut istorie, devenind prima persoana care a stat intr-o cutie cu gheata timp de peste patru ore, potrivit Guinness Word Record. Lukasz Szpunar, in virsta de 53 de ani, a doborit recordul pentru cea mai lunga durata a contactului intregului corp cu gheata, cu un timp de 4 ore si 2 min,…

- Ștefan Sigmund este clujeanul care in 1996 a doborat recordul mondial la fumat țigari simultan. Acesta a fumat 800 de țigari deodata, dar recordul nu a fost omologat pentru a fost parea nebunesc.Cartea Recordurilor a motivat ca nu omologheaza acest record pe motiv ca ar instiga la obiceiuri nesanatoase,…

- Don Gorske, un american in varsta de 70 de ani, a devenit unul dintre cei mai longevivi deținatori ai unui titlu in Guinness World Records, consumand doi hamburgeri McDonald’s pe zi, relateaza The Guardian.Nu erau prea mulți oameni care ar fi pariat ca Don Gorske va trai pana la 70 de ani, avand acest…

- Guinness World Records (GWR) a revocat titlul de "cel mai batran caine din lume", pe care l-a acordat anul trecut unui caine portughez care acum nu mai este in viata, intrucat nu a gasit dovezi concludente potrivit carora patrupedul ar fi trait mai mult de 31 de ani, a precizat joi aceasta organizatie,…

- Visul unui francez de a ajunge in Cartea Recordurilor a fost spulberat intr-o clipita. Barbatul, in varsta de 47 de ani, a dedicat opt ani realizarii unei replici a Turnului Eiffel de peste șapte metri inalțime din bețe de chibrituri, relateaza Daily Mail.