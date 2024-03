Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat, vineri, la emisiunea „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, incidentul in care fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a agresat-o pe jurnalista Anamaria Ianc chiar in biroul lui. „Ma bucur ca in cele din urma poliția a reacționat, ma bucur ca Parchetul…

- Politistii din Gorj au deschis o ancheta dupa ce Dan Ilie Morega a lovit, vineri, o jurnalista. Apoi, fostul prefect i-a amenintat pe ziaristi ca vor raspunde penal. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au anuntat ca au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost agresata de un…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a rabufnit dupa ce „fostul baron de Gorj”, Dan Ilie Morga, a lovit o jurnalista și este la al 7-lea dosar penal. „Daca pana diseara nu se ia nicio masura impotriva acestui individ, statul roman are o problema. Daca altcineva sau oricare dintre noi facea un astfel…

- Fostul prefect Dan Ilie Morega s-a ales cu un nou dosar penal dupa ce in cusrsul acestei zile a lovit o jurnalista deranjat de intrebarile acesteia. Morega a chemat jurnaliștii pentru a organiza o conferința de presa dupa ce a fost prins pentru a 6-a oara la volanul mașinii sale deși avea permisul…

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Un politist local din Galați, in varsta de 50 de ani, a ajuns la spital, fiind internat la Neurochirurgie pentru leziuni la nivelul coloanei vertebrale dupa ce a fost lovit cu masina intenționat de un sofer care a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a intamplat in Piața Centrala din Galați,…

- Jan Palade, un medic rezident de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta,” a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar de corupție, in care a recunoscut ca a primit mita de la pacienți. Acesta face parte dintr-un grup de medici corupți, anchetat și destructurat de…

- Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor clujeni ca a fost torturat de talhari care i-au taiat un deget pentru a accesa un portofel digital cu criptomonede. Atenție, urmeaza detalii care va pot afecta emoțional!Potrivit unor surse ar fi vorba despre C. Pop, patronul unui…