Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc in luna octombrie, potrivit unui anunț facut luni de președinta Maia Sandu. Intr-o conerința de presa, aceasta a amintit ca a solicitat Parlamentului sa declanșeze procedura…

- Programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, prima de casare fiind majorata la 120.000 de lei pentru masinile electrice, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. „Fac un anunt in premiera la Targoviste astazi, pe data de 19 va demara Programul…

- Consilierul local din partea PNL in comuna Banca, Iordanel Cernat, este cercetat pentru furt, violența in familie și distrugere dupa ce și-a agresat soția și i-a furat geanta și telefonul dupa o cearta și o criza de gelozie chiar in fața școlii unde preda. Martori la scena au fost mai mulți elevi ai…

- PNL duce in continuare lupte interne in partid, deși e an electoral și ar trebui sa se concentreze pe șirul de campanii electorale care urmeaza. Conform jurnaliștilor de la Gandul, Remus Borza, umbra președintelui PNL Nicolae Ciuca, a preluat fraiele partidului și și impune favoriții rand pe rand, de…

- Dan Ilie Morega, fostul prefect al judetului Gorj, a fost prins, pentru a doua oara in cateva zile, in timp ce conducea fara permis. Barbatul a explicat ca nu vrea sa le dea agentilor permisul pentru ca „are peste doua milioane de kilometri parcursi”. Dan Ilie Morega, fost prefect al judetului Gorj,…

- Tatal elevului de 15 ani de la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Bucuresti care a folosit un spray lacrimogen in scoala sustine ca fiul sau era victima a bullying-ului si ca acesta a folosit sprayul pentru a se apara intr-un moment in care ar fi fost atacat de 20 de colegi, transmite News.ro. ”Au…

- Cel puțin 73 de persoane au fost ucise de doua explozii in apropierea mormantului generalului iranian Qassem Soleimani, in timpul ceremoniilor de marcare a patru ani de la asasinarea acestuia de catre SUA, relateaza presa de stat iraniana, citata de BBC. Radioul de stat Irib a declarat ca alte 171 de…