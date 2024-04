Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea militara speciala din Ucraina s-a transformat deja intr-un razboi din cauza interferențelor occidentale, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa de stat TASS. Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara pentru prima…

- Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh said on Monday he was resigning to allow for the formation of a broad consensus among Palestinians about political arrangements following Israel‘s war against the Islamist group Hamas in Gaza, according to Reuters. The move comes amid growing US pressure…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat un plan amplu pentru viitorul Fașiei Gaza dupa posibila dispariție a Hamas, schițand o strategie cuprinzatoare care cuprinde reforme in materie de securitate, guvernanța și educație. Intr-un document obținut de CNN și prezentat cabinetului de securitate…

- Organizația palestinaina islamista Hamas a propus un plan detaliat de incetare a focului in Fașia Gaza, ca raspuns la o propunere formulata saptamana trecuta de mediatorii din Qatar și Egipt și susținuta de SUA și Israel. Potrivit Reuters, ”contra-proiectul Hamas” prevede trei etape cu o durata de 45…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), a dispus vineri ca Israelul sa autorizeze accesul umanitar in Fasia Gaza, sa protejeze populatia palestiniana si sa faca tot ce-i sta in putere pentru a preveni actele de genocid, fara a-i cere insa incetarea operatiunii militare. Israelul trebuie sa ia ”masuri…

- Israelul a propus ca liderii de rang inalt ai Hamas sa paraseasca in siguranța Fașia Gaza, ca parte a unui acord mai larg de incetare a focului, au declarat pentru CNN doi oficiali apropiați de discuțiile internaționale in curs de desfașurare. Propunerea apare in condițiile in care Israelul a avut dificultați…

- Israel’s attack on Hamas is failing to root out the militant group, the EU’s top foreign policy chief said, as he urged parties to start thinking more concretely about a two-state peace process, according to Bloomberg. “Certainly, the way they’re trying to destroy Hamas is not the way they’re doing,…