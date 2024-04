Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a apreciat sambata, pe X , in contextul conflictelor, ca „diplomația pare a-și epuiza rapid resursele, in timp ce toate cancelariile și analiștii militari occidentali se pregatesc pentru ce este mai rau”, iar in anul 2024 „unele alegeri vor fi ura și ideologie in stare…

- Iranul a lansat zeci de rachete de pe teritoriul sau spre Israel, intr-un atac fara precedent de cinci ore. Armata israeliana a declarat ca „99%” din cele peste 300 de proiectile lansate de Iran au fost interceptate de Israel și de „partenerii” sai. Nu au fost raportate raniri suferite direct din cauza…

- Israelul i-a ucis pe cei trei copii ai lui Ismail Haniyeh, liderul și șeful Biroului Politic al organizației Hamas, intr-un raid aerian in tabara de refugiați al-Shati din Fașia Gaza, potrivit agențiilor de presa internaționale. De asemenea, au murit și trei nepoți. Cele șase victime sunt: – Hazem Ismail…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat un plan amplu pentru viitorul Fașiei Gaza dupa posibila dispariție a Hamas, schițand o strategie cuprinzatoare care cuprinde reforme in materie de securitate, guvernanța și educație. Intr-un document obținut de CNN și prezentat cabinetului de securitate…

- Yemen’s Houthi rebels shot down a US drone and damaged a Belize-flagged British cargo ship in their latest assault against commercial vessels, their spokesperson claimed Monday, according to Politico. The Iranian-backed group, which has been targeting commercial shipping since the outbreak of the conflict…

- The prime ministers of Spain and Ireland asked the European Commission on Wednesday to urgently review whether Israel is complying with its human rights obligations in Gaza, according to Reuters. At least 1,200 Israelis were killed and around 250 were taken hostage in a raid by Hamas militants on southern…

- The United Nations humanitarian chief warned of catastrophe if countries don’t resume funding for the main relief agency in the Gaza Strip, after assistance was paused over Israeli allegations that some of its employees took part in the October 7 attack by Hamas, according to Bloomberg. Aid for Gaza…

- Un conflict neașteptat a izbucnit intre Iran și Pakistan, marcat de atacuri de-a lungul frontierei lor volatile. Aceasta escaladare fara precedent vine intr-un moment de tensiuni sporite in tot Orientul Mijlociu, cu implicații care depașesc cu mult regiunea imediata. Iranul a inițiat secvența de evenimente,…