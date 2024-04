Iranul a lansat zeci de rachete de pe teritoriul sau spre Israel, intr-un atac fara precedent de cinci ore. Armata israeliana a declarat ca „99%” din cele peste 300 de proiectile lansate de Iran au fost interceptate de Israel și de „partenerii” sai. Nu au fost raportate raniri suferite direct din cauza loviturilor iraniene, potrivit […] The post Iranul a lansat un atac fara precedent asupra Israelului. 99% din rachete au fost interceptate și nu au facut victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .