Rata șomajului e in creștere. Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,14%, la sfarsitul lunii martie 2024, in crestere de la 3,06% cat s-a inregistrat in luna anterioara, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ( ANOFM ). Numarul total de someri la finele lunii martie 2024 a fost de 252.588 de persoane, dintre care 54.864 au fost someri indemnizati si 197.724 neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati a scazut cu 1.840 de persoane, iar numarul somerilor neindemnizati a crescut cu 7.727 de persoane fata de luna precedenta. Pe medii de rezidenta, numarul somerilor…