- Un numar de 33.784 de persoane au participat vineri la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) la nivel national, iar 629 au fost angajate pe loc, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) pe pagina de Facebook.

- „Investitiile prin fonduri europene raman marea noastra prioritate. Alocam bani pentru alte 9 proiecte de investitii noi prin PNRR, in Sanatate, Turism, Cultura si Justitie. In plus, sprijinim autoritatile locale sa finalizeze proiecte cu bani europeni, folosind imprumuturi din Trezorerie, in limita…

- Social AJOFM Teleorman / 867 de persoane au fost incadrate in munca in primele doua luni ale anului martie 27, 2024 10:00 Activitatea de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza Programului national pentru ocuparea fortei de munca elaborat anual de catre Agentia Nationala…

- Social Procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, simplificata / 2.250 lei – stimulent lunar pentru angajatorii care incadreaza tineri fara experiența martie 25, 2024 11:18 Guvernul a aprobat modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor…

- In 2023, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale are ca prioritate majora creșterea ratei de ocupare a forței de munca. Acest obiectiv este susținut de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca prin diverse inițiative menite sa sprijine angajatorii in angajarea tinerilor: Subvenții:…

- Cați bani pot primi firmele de la stat, daca angajeaza tineri. Valoarea subvențiilor in anul 2024 Firmele care angajeaza tineri pot beneficia de sprijin financiar de la stat. Ministerul Muncii a anunțat care este valoarea subvențiilor pentru angajatori in anul 2024. Ministerul Muncii și Solidaritații…

- Social AJOFM Teleorman și-a propus ca in 2024 sa fie incadrate in munca cel puțin 5100 de persoane februarie 22, 2024 10:53 Activitatea de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza Programului national pentru ocuparea fortei de munca elaborat anual de catre Agentia…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, ofera stimulente financiare tinerilor care se angajeaza. Aceste stimulente includ prime de activare, inserție și mobilitate. Primele constau in sume de pana la 1.794 de lei astfel: 1 Prima de activare…