Stiri pe aceeasi tema

- Social Teleormanenii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare in totalul șomerilor martie 19, 2024 14:29 La sfarșitul lunii februarie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman erau inregistrati 8218 șomeri (din care 3474 femei), rata șomajului fiind de 7,43%.…

- Social O singura persoana s-a adresat consilierului EURES din cadrul AJOFM Teleorman in prima luna a anului februarie 29, 2024 12:13 In luna ianuarie, o singura persoana s-a adresat consilierului EURES, potrivit informarii prezentate de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Social AJOFM Teleorman și-a propus ca in 2024 sa fie incadrate in munca cel puțin 5100 de persoane februarie 22, 2024 10:53 Activitatea de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza Programului national pentru ocuparea fortei de munca elaborat anual de catre Agentia…

- • In Prahova sunt aproximativ 4.500 de familii care beneficiaza de una sau de ambele componente ale sprijinului financiar N.Dumitrescu Ieri, așa cum a anunțat Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala a inceput plata prestațiilor pentru cei…

- Social In ianuarie, in Teleorman erau inregistrați 8058 șomeri, din care 6671 – neindemnizați februarie 12, 2024 13:27 La sfarșitul lunii ianuarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman erau inregistrati 8058 șomeri (din care 3438 femei), rata șomajului fiind de…

- Social AJOFM Teleorman / Anul trecut, 5.289 de persoane au fost incadrate in munca ianuarie 22, 2024 15:12 Activitatea de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza Programului national pentru ocuparea fortei de munca elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru…

- Social 7,64%, rata șomajului in Teleorman la sfarșitul lunii noiembrie ianuarie 11, 2024 13:54 La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman erau 8293șomeri (din care 3551 femei), rata șomajului fiind de 7,64%. Comparativ cu luna precedenta,…

- Social AJOFM Teleorman / 5.074 de teleormaneni, incadrați in munca in perioada ianuarie – noiembrie 2023 decembrie 28, 2023 09:59 Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman, in perioada ianuarie – noiembrie 2023, au fost incadrate in munca 5.074 de persoane, ceea ce reprezinta…