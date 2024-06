Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna erau inregistrați 3163 șomeri, dintre care 1477 femei, rata șomajului fiind de 3,94%, cu 0,08 % mai mare decat luna precedent. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna se…

- Agentii economici din Romania pun la dispozitie 43.724 de locuri de munca, in timp ce numarul posturilor vacante disponibile in Spatiul Economic European (SEE), prin reteaua Eures, este de 158, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2024. ”Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata…

- Rata șomajului e in creștere. Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,14%, la sfarsitul lunii martie 2024, in crestere de la 3,06% cat s-a inregistrat in luna anterioara, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ( ANOFM ). Numarul total de someri la finele lunii martie…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,14%, la sfarsitul lunii martie 2024, in crestere de la 3,06 la suta, fața luna anterioara, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (????????????????????) a implementat și finalizat proiectul ???????????????????????????????? in cadrul caruia s-a realizat o platforma informatica ce are drept scop imbunatațirea corelarii ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, prin crearea…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 1,91% la finalul lunii martie 2024, mai mare decat cea din luna mai cu 0,17 puncte procentuale, potrivit Agentiei Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bihor.

- La sfarșitul lunii februarie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 4752 șomeri , din care ceva mai mult de jumatate, respectiv 2462 femei. Pentru a doua luna a anului, rata șomajului in Dambovița a fost calculata la 2,79 %. Comparativ cu luna…