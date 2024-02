Stiri pe aceeasi tema

- Noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat sa predea cheia unei cutii de valori. The post Somat de banca sa predea cheia unei cutii de valori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un incident șocant a zguduit comunitatea locala din Altavilla Milicia, langa Palermo, dupa ce Giovanni Barreca, un zidar italian in varsta de 54 de ani, și-a ucis soția și doi dintre copiii sai intr-un act de violența ingrozitor. Potrivit relatarilor din La Repubblica, tragedia a avut loc in noaptea…

- Declarația unei profesoare de la o școala din Capitala a starnit controverse in mediul online. Comentand o propunere a Consiliului Național al Elevilor ca elevii și profesorii sa nu mai aiba intrari separate in școli, profesoara a spus ca ar fi „o forma de uzurpare a imaginii cadrului didactic”: „In…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut brusc. Anchetatorii sunt de parere insa ca barbatul a fost ucis chiar de soția sa și de cei doi copii minori. Dispariția lui Marian Claudiu Balan a fost sesizata la poliție chiar de verișoara lui, care a declarat ca barbatul…

- Un vicepreședinte de consiliu local a aruncat in timpul unei ședințe mai multe grenade, scrie Ukrainska Pravda. Au fost ranite 26 de persoane, dintre care șase sunt in stare grava. Potrivit autoritaților, la ora 11.37 s-a primit un apel la telefonul de urgența privind incidentul ce a avut loc in cladirea…

- Vloggerul Mircea Bravo a fost implicat, luni 4 decembrie, intr-un accident rutier produs pe un drum județean din Bihor. Soția artistului a fost ranita in urma impactului, fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Mircea Bravo era la volan, ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un…

- Un barbat din Bistrița este suspectat ca și-a ucis soția de 33 de ani in fața copiilor, acasa, apoi a postat la Story, pe contul sau de Facebook, o poza cu ea moarta. Polițiștii sunt șocați de gravitatea faptelor. Barbatul de 34 de ani și-ar fi ucis soția sambata dupa-amiaza, dupa o cearta conjugala.…

