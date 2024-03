Programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, prima de casare fiind majorata la 120.000 de lei pentru masinile electrice, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. „Fac un anunt in premiera la Targoviste astazi, pe data de 19 va demara Programul Rabla, Rabla Clasic si Rabla Local. Pentru […] The post Incepe Programul Rabla 2024. Cea mai mare prima de casare ajunge la 120.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .