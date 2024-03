Stiri pe aceeasi tema

- In curand va incepe Programul Rabla. Prima de casare poate ajunge la 120.000 de lei Programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, prima de casare fiind majorata la 120.000 de lei pentru masinile electrice, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu,…

- Allview Auto CityZEN – un autovehicul electric de mici dimensiuni – a fost lansata oficial in Romania la un preț de 15.980 Euro (inclusiv TVA), respectiv 7.990 Euro prin programul Rabla Plus. Allview Auto CityZEN este poziționat ca dimensiuni, preț și performanțe sub Dacia Spring – celalalt autovehicul…