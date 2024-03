Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multe dezbateri, Ministerul Mediului anunța inceperea programelor Rabla Clasic și Rabla Plus. "Persoanele fizice pot deja sa se adreseze producatorilor validați, iar cele juridice pot incarca in aplicația informatica documentele necesare participarii in cadrul celor doua programe," anunța autoritațile,…

- Programele Rabla Plus și Rabla Clasic incep maine, 19 martie. Cele mai importante schimbari din 2024, ce trebuie sa știe romanii O noua etapa a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus va demara maine, marcand un moment important pentru cei interesați de achiziția de autovehicule noi, mai prietenoase…

- Rabla 2024 incepe pe 19 martie! Presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu, a anunțat astazi ca programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, iar UAT-urile pot primi subvenții majore. „Fac un anunt in premiera la Targoviste astazi. Pe data de 19 vor demara Rabla, Rabla Clasic si Rabla Local. Pentru toti…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a publicat Ghidul de finantare pentru primariile care vor sa acceseze proiecte pentru sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Finantarile sunt acordate prin Administratia Fondului de Mediu si vizeaza protejarea si imbunatatirea calitatii…

- Conducerea PNL a Ministerului Educației va derula in urmatorii doi ani Programul Național „Saptamana verde”, in unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Finanțarea nerambursabila a acestui proiect, in valoare de 100 de milioane lei, va fi asigurata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor,…

- Programul Rabla Local 2024 este o alternativa pentru cei care doresc sa renunțe la vechiul automobil fara a-și cumpara un altul nou. Cei care doresc sa beneficieze de program trebuie sa indeplineasca o serie de condiții. Rabla Local 2024. Cand incepe ediția din acest an a programului Rabla Local s-a…

- Vești bune pentru romanii care vor sa-și schimbe sobele! Ministerul Mediului tocmai a anunțat lansarea in consultare publica a Programului privind acordarea de sprijin in vederea achiziționarii de aparate pentru incalzirea locuințelor, adica „Rabla pentru sobe”. Astfel, prin acest program, solicitanții…

- Ghidul de finantare a „Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitati de cult si institutii publice din domeniul asistentei sociale si entitati juridice non-profit din domeniul asistentei sociale” a fost publicat in consultare publica de Ministerul Mediului, Apelor…