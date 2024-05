Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit la Paris duminica, unde a fost intampinat de prim-ministrul francez, Gabriel Attal. Președintele chinez urmeaza sa poarte discuții cu Emmanuel Macron despre relațiile comerciale și soluționarea conflictului din Ucraina.

