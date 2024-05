Schimb de generații în fruntea unui gigant al economiei românești Schimbarea generațiilor la varful marilor companii ar trebui sa fie un lucru firesc, care sa se petreaca lin. Din pacate, de multe ori, lucrurile nu se petrec așa. Tocmai de aceea merita aduși in atenție cei care fac lucrurile așa cum trebuie, cum e cazul Transavia. Transavia este o afacere de familie cu capital 100% […] The post Schimb de generații in fruntea unui gigant al economiei romanești appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

