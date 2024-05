Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca lucrarile la cele trei spitale regionale de urgenta au inceput si a precizat ca in judetul Cluj este o inaugurare simbolica deoarece constructorul lucreaza de o luna, scrie news.ro.Alexandru Rafila a fost prezent, sambata, la ceremonie de spargere…

- La ceremonia oficiala de inaugurare a lucrarilor de construcție a Spitalului Regional de Urgența Cluj, desfașurata sambata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a subliniat ca in Romania se va observa o imbunatațire semnificativa a calitații asistenței medicale, in special prin realizarea celor trei…

- Amplasamentul pe care va fi ridicat Spitalul Regional de Urgența Cluj a fost predat constructorului, anunța primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu. ”Constructorul va lucra in special pe timp de noapte, pentru eficientizarea operațiunilor și reducerea disconfortului in traficContractul de lucrari…

- Compania Ubitech Construcții a semnat ieri, 28.02.2024, contractul pentru primul pachet de lucrari de construcții la Spitalul Regional de Urgența Cluj, care va deveni centrul principal pentru ingrijirea pacienților critici și a cazurilor complexe din regiunea de Nord – Vest a țarii. Contractul semnat…

- Contractul de construcție a Spitalului Regional de Urgența Cluj a fost semnat, miercuri dimineața, la Guvern.De la Cluj au participat secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, și senatorul PSD Vasile Dancu.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut revelația unui moment istoric. Cu adevarat istoric, intr-adevar, ca, de 15 ani, politicienii au gasit consens pe ceva. E vorba de semnarea contractelor de constructie a spitalelor regionale de la Iasi si Cluj , „un moment ireal”, dupa cum a susținut premierul Ciolacu.…

- Primaria Miercurea-Ciuc deruleaza pentru al doilea an consecutiv programul de protejare a sanatatii mintale in scoli, in cadrul caruia cadre didactice participa la cursuri de formare sustinute de specialisti in domeniu. Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Miercurea-Ciuc, cursurile au inceput…