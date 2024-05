Succes uriaș pentru Sebastian Stan la Festival Internațional de film de la Cannes! Aseară a fost aplaudat minute în șir /VIDEO Sebastian Stan a fost aclamat la scena deschisa aseara, la prestigiosul Festival de Film de la Cannes. Presa de specialitate susține ca actorul de origine romana fost aplaudat minute in șir! Starul hollywoodian a intrat in cursa pentru marele premiu Palme d’Or cu interpretarea sa extraordinara a tanarului Donald Trump in filmul „The Apprentice”, regizat de Ali Abbasi. Filmul a carui premiera a avut loc aseara, apare in acesta perioada cand Trump este aproape de o noua candidature la președinția SUA. „The Apprentice” spune povestea ascensiunii lui Donald Trump in lumea afacerilor din New York,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

