Sebastian Stan intra in cursa pentru marele premiu Palme d’Or al Festivalului internațional de Film de la Cannes. Starul cinematografiei hollywoodiene, actorul de origine romana il intruchipeaza pe Donald Trump la tinerețe, in filmul ”The Apprentice”. Este povestea cinematografica a ascensiunii fostului președinte american, in perioada boom-ului sau in afaceri, in lumea business-ului din New York. Filmul, in regia lui Ali Abbasi, este cotat favorit la prestigiosului festival de film, și urmeaza sa apara in curand, pe marile ecrane. Anul acesta la Festivalului Internațional de film de la Cannes…