Favoritul la Oscarurile din acest an, Oppenheimer, se vede în România exclusiv pe SkyShowtime Cu incasari de 952 de milioane de dolari la box-office-ul mondial, o mulțime de premii la activ și dominand cu cate 13 nominalizari la Oscar și la Premiile Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA), blockbusterul Oppenheimer in care joaca Cillian Murphy ajunge pe SkyShowtime. Murphy este nominalizat la Oscar pentru rolul lui J. Robert Oppenheimer, iar filmul va fi disponibil in exclusivitate pe SkyShowtime din 21 martie. Realizat pentru marile ecrane pe baza unui scenariu scris de regizorul Christopher Nolan, nominalizat și el pentru Best Director, Oppenheimer arunca o privire in culisele… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

