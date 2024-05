Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unui pacient mort la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti a dezvaluit, vineri, ce s-a intamplat cu tatal ei in perioada in care a fost internat pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). La Spitalul Sfantul Pantelimon au inceput sa vina rude ale pacienților morți in perioada 4-7 aprilie…

- Conducerea unei școli speciale din Oradea a luat o decizie șocanta. Potrivit hotararii luate de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, elevelor cu dizabilitați li s-a interzis sa vina la școala in timpul menstruației. Motivul deciziei este halucinant: consiliul de administratie al scolii…

- Scolile din Sectorul 5 al Capitalei vor fi inchise, luni, pentru activitati de dezinsectie, dupa ce a fost semnalata prezenta plosnitelor in Scoala Gimnaziala ”I.C. Bratianu” si Scoala Gimnaziala ”Petrache Poenaru”. Potrivit Primariei Sectorului 5, edilul Cristian Popescu Piedone a solicitat initierea…

- O initiativa neasteptata a micilor comercianti care cer ca marii comercianti, adica supermarketurile sa fie inchise in weekend. Acest lucru se intampla pentru ca au vazut ca la sfarsit de saptamana vanzarile le scad semnificativ, intrucat oamenii aleg sa isi faca cumparaturile in marile magazine pentru…

- Perioada de inchiriere a plajelor de pe litoral ar putea fi extinsa de la doi ani, cat este in prezent, la zece ani, conform unui proiect de hotarare lansat in consultare publica de Ministerul Mediului. Ministrul Mircea Fechet a afirmat ca spera ca, prin aceasta modificare operatorii de plaja sa ofere…

- Simona Halep este la Lausanne, unde au inceput audierile TAS. Ea nu va face declaratii pana la incheierea audierilor. Dezbaterile au inceput, miercuri, la ora 10.30. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu sediul la Lausanne, a inceput audierile in cazul in care Simona Halep a fost suspendata patru…

- Banii și bunurile confiscate de la traficanții de droguri ar putea sa fie direcționați pentru dotarea unitaților specializate in combaterea acestei infracțiuni. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de lege depus la Senat și care urmeaza sa fie dezbatut in regim de urgența. Pentru a asigura dotarile…

- Temperaturile vor fi deosebit de ridicate saptamana aceasta, pentru perioada in care ne aflam, apoi, din 12 februarie, iarna se intoarce, potrivit prognozei pentru perioada 5 – 18 februarie, transmisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In Banat, cu variatii in general usoare de la…