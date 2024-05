Stiri pe aceeasi tema

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca insistența de a da vina pe Ucraina pentru acest atac „ar putea avea loc in detrimentul securitații interne a Rusiei și al vieților civile”. Ignoring the real threat: #ISW @Studyofwar explained why the Kremlin blames Ukraine for the terrorist attack…

- Președintele rus Vladimir Putin a pronunțat duminica seara numele fostului dizident Alexei Navalnii pentru prima data in ultimii 11 ani, in timpul discursului in urma procesului electoral in care a fost validat pentru inca șase ani la Kremlin. „In ceea ce il privește pe dl. Navalnii. Da, a decedat.…

- Rusia a inceput sa foloseasca o puternica bomba aeriana care a decimat apararea ucraineana și a inclinat balanța pe linia frontului, transmite CNN. A facut acest lucru transformand o arma de baza din epoca sovietica intr-o bomba ghidata, care poate lasa in urma un crater de cincisprezece metri lațime.…

- Vladimir Putin a facut o noua declarație șoc miercuri, cand a susținut ca Belgia iși datoreaza existența Rusiei, iar publicația Politico noteaza ironic ca pseudo-istoricul rus Putin a predat ”o noua lecție de istorie”. Vladimir Putin a susținut ca Belgia „a aparut pentru prima data pe harta lumii ca…

- Rusia folosește un agent sarb pentru a se infiltra in instituțiile UE și pentru a raspandi puncte de vedere pro-Kremlin despre invazia sa in Ucraina, potrivit unui document al serviciilor de informații occidentale. Serbian Novica Antic “agent of influence” worked closely with Russia’s security agency,…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…