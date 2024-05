Profitul operaţional al Volkswagen a scăzut cu 20% în primul trimestru, tras în jos de vânzările mai mici de vehicule premium Profitul operational a fost de 4,6 miliarde de euro in primele trei luni ale anului 2024, a spus compania. In aceeasi perioada din 2023, profitul operational a fost de 5,7 miliarde de euro. Volkswagen a mentionat vanzari mai mici si costuri fixe mai mari, precum si ”o combinatie nefavorabila de tara, marci si modele”, ca factori cheie in scaderea profitului. Vanzarile de vehicule au coborat cu 2% in primul trimestru, totalizand 2,1 milioane de unitati, a spus compania. ”Asa cum era de asteptat, rezultatele noastre din primul trimestru arata un inceput lent al anului”, a declarat directorul financiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

