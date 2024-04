Datoria statului a trecut pragul de 800 de miliarde de lei Datoria publica a Romaniei a crescut. In luna ianuarie, datoria țarii noastre a crescut la 801,69 miliarde de lei, de la 782,17 miliarde de lei, cat era la finalul unii decembrie, potrivit profit.ro . Este pentru prima data cand datoria statului trece peste pragul de 800 de miliarde de lei. De asemenea, gradul de indatorare, datoria raportata la PIB, a trecut in ianuarie de 50%, la 50,2% din PIB, insa aceasta ar putea fi o situație temporara, in contextul in care Guvernul a imprumutat mult in ianuarie (ulterior și in februarie), iar plațile mai mari la datorie sunt mai tarziu in cursul anului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Mediul de afaceri trebuie sprijinit și incurajat, mai ales in perioade tensionate. Programul #IMMPlus, pornit de Ministerul Finanțelor, este un pas vital in aceasta direcție. Cu un buget de pana la 12,5 miliarde lei și garanții acordate pentru 11.500 de beneficiari, acest program faciliteaza accesul…

- Datoria externa a crescut. In ianuarie 2024, datoria externa a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, a transmis Banca Nationala a Romaniei. „Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit…

- Ministerul Finantelor a anuntat lansarea unor emisiuni de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur cu dobanzi anuale atractive de 6.00% si 6.75%, scadente la 1 an si la 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. „Titlurile de stat pot fi cumparate…

- Romanii pot imprumuta Statul pe 1 și 3 ani la dobanzi de 6%, respectiv 6,75%, incepand de luni, 12 februarie prin titluri Tezaur. Ministerul Finantelor anunta lansarea urmatoarelor emisiuni de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur cu dobanzi anuale atractive de 6.00% și 6.75%, scadente…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- Necesarul de finantare al Romaniei, care include atat deficitul bugetar, cat si refinantarea datoriilor vechi ajunse la scadenta, va fi de 180 mld. lei in 2024, adica 36 mld. euro, noteaza Ziarul Financiar.Guvernul are nevoie de 36 mld. euro in 2024, pentru a acoperi deficitul bugetar estimat la…