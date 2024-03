Stiri pe aceeasi tema

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Deficitul bugetar a urcat la 28,99 miliarde de lei dupa primele doua luni ale acestui an, reprezentand 1,67% din PIB, in crestere de 1,7 ori comparativ cu un sold negativ de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB, raportat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate marti de…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, in scadere de la 5,76% cat a reprezentat soldul negativ al anului 2022, potrivit datelor afisate de Ministerul Finantelor și preluate de Agerpres. Veniturile totale au insumat…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, in scadere de la 5,76% cat a reprezentat soldul negativ al anului 2022, potrivit datelor afisate marti de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Veniturile totale au…

- ”Executia bugetului general consolidat pe anul 2023, conform datelor operative s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde lei, respectiv 5,68% din PIB fata de deficitul de 80,77 miliarde lei, respectiv 5,76% din PIB aferent anului 2022”, arata Ministerul de Finante. Veniturile totale au insumat 521,45…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,64% din PIB dupa primele 11 luni ale anului in curs, respectiv la 73,55 miliarde de lei, fata de un deficit de 58,7 miliarde lei (4,19% din PIB) aferent primelor 11 luni din 2022, a anuntat, joi, Ministerul Finantelor.Executia bugetului general…

- Ministerul Finanțelor a anunțat ca deficitul bugetar pentru primele 11 luni ale anului 2023 a atins 4,64% din Produsul Intern Brut ( PIB ), in creștere fața de aceeași perioada a anului anterior cand era de 4,19%. Deficitul inregistrat se ridica la suma de 73,55 miliarde lei, indicand o situație financiara…

- ”Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 73,55 miliarde lei, respectiv 4,64% din PIB fata de deficitul de 58,70 miliarde lei, respectiv 4,19% din PIB aferent celor unsprezece luni ale anului 2022”, arata Ministerul Finantelor. Veniturile…