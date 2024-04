Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 35,88 miliarde de lei, fata de 28,99 miliarde de lei sau 1,67% din PIB dupa primele doua luni, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor."Executia bugetului…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate de Ministerul Finanțelor. Spre comparație, in aceeași perioada a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,07 % din…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- De la președintele partidului și specialiștii in economie din PNL, pana la orice comunicator sau lider din teritoriu, au susținut in tot acest timp ca vor apara cota unica. De altfel, nici romanilor nu le surade impozitarea progresiva și doresc ca banii munciți de ei sa le ramana in buzunar, nu sa mearga…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, in scadere de la 5,76% cat a reprezentat soldul negativ al anului 2022, potrivit datelor afisate de Ministerul Finantelor și preluate de Agerpres. Veniturile totale au insumat…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, in scadere de la 5,76% cat a reprezentat soldul negativ al anului 2022, potrivit datelor afisate marti de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Veniturile totale au…

- ”Executia bugetului general consolidat pe anul 2023, conform datelor operative s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde lei, respectiv 5,68% din PIB fata de deficitul de 80,77 miliarde lei, respectiv 5,76% din PIB aferent anului 2022”, arata Ministerul de Finante. Veniturile totale au insumat 521,45…