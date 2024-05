Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, izbucnirea unui nou incendiu de padure in zona Lapusna, in Muntii Gurghiului, acesta fiind al doilea dupa cel izbucnit vinerea trecuta, care a fost lichidat dupa 24 de ore. "In aceste momente, pompierii militari actioneaza…

- Conducerea UDMR Mureș a anunțat joi, 11 martie, cu prilejul unei conferințe de presa, lista candidaților susținuți pentru funcția de primar la alegerile locale care se vor desfașura in data de 9 iunie 2024.Candidații UDMR Mureș la primariile de orașe:Miercurea Nirajului: Toth Sandor (actualul primar);Reghin:…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda au intervenit luni, 1 aprilie, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata cu propagare la litiera padurii din localitatea Andreneasa. "La fața locului s-au deplasat de urgența cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, in…

- Ministrul Educației din Romania, Ligia Deca, a efectuat joi, 28 martie, o vizita de lucru in județul Mureș. In cadrul vizitei, printre alte evenimente, incepand cu ora 13:30, a avut loc și o ședința de lucru cu directorii și directorii adjuncți din unitațile școlare ale județului Mureș, unde s-a discutat…

- Liceul Tehnologic "Sfantu Gheorghe" din Sangeorgiu de Padure organizeaza, in data de 3 aprilie, de la ora 13.00, Concursul județean "Preparate tradiționale ardelenești." "Concursul se adreseaza elevilor din clasele liceale și profesionale, corespunzatoare profilului Servicii, domeniul de pregatire profesionala…

- Un elev in varsta de 16 ani de la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich" din Sighisoara a fost retinut de politisti dupa ce si-a lovit un coleg. Intr-un comunicat al IPJ Mureș se arata ca, in timpul unei pause, pe fondul unui conflict spontan, tanarul l-ar fi agresat pe un coleg de-al sau, in varsta de […]…

- Csibi Attila a fost ales ca președinte al UDMR Mureș de catre adunarea delegaților județeni. Primarul din Sangeorgiu de Padure, care anterior a indeplinit funcția de președinte executiv al UDMR Mureș, a fost ales acum pentru un mandat de 4 ani de catre delegația județului Mureș. Csibi Attila, noul președinte…

