- Incepand de luni, 1 aprilie, angajații Poștei Romane au intrat in greva, chiar daca reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Romana" spun ca nu exista motive intemeiate pentru a porni o greva la nivel național. „Conducerea Companiei Naționale „Poșta Romana" a luat la cunoștința decizia Sindicatului…

- Ministrul Educației din Romania, Ligia Deca, a efectuat joi, 28 martie, o vizita de lucru in județul Mureș. In cadrul vizitei, printre alte evenimente, incepand cu ora 13:30, a avut loc și o ședința de lucru cu directorii și directorii adjuncți din unitațile școlare ale județului Mureș, unde s-a discutat…

- Agentia Naționala impotriva Traficului de Persoane este structura care evalueaza tendințele in materie de trafic de persoane si monitorizeaza la nivel national activitatea desfasurata in domeniul luptei impotriva acestui tip de criminalitate, masurand rezultatele acțiunilor antitrafic, inclusiv prin…

- In ciuda legislației care garanteaza dreptul la avort in Romania, situația in județul Hunedoara demonstreaza o realitate dificila pentru femeile aflate in cautarea acestui serviciu esențial. Datele furnizate de Asociația Moașelor Independente dezvaluie un peisaj complex, in care accesul la avort…

- Sala Sporturilor din Targu Mureș a gazduit duminica, 10 martie, de la ora 12.00, o conferința de presa prilejuita de lansarea proiectului "Din grija pentru tine". Evenimentul este organizat de Biserica Adventista de Ziua a Șaptea din Romania și Asociația Studențeasca AMiCUS Targu Mureș, in colaborare…

- Exista comune in care localnicii ar trebui sa parcurga zeci de kilometri pana la cea mai apropiata unitate medicala. Aceasta este cruda realitate in care traiesc mii de oameni in Romania anului 2024, din cauza unei guvernari deficitare.„Am avut un numar de 250 de persoane cu cazuri diverse, cu afecțiuni…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin a demarat, in data de 23 ianuarie, procedura de achiziționare a trei noi aparaturi medicale, destinate asigurarii unei baze materiale moderne, imbunatațirii activitaților medicale din cadrul celor zece secții și compartimente medicale, dar și creșterii…

- Unitatea de invatamant a fost extinsa, reabilitata si dotata cu laboratoare de informatica si biologie, dar si cu table inteligente in fiecare clasa. Investitia s-a ridicat la un milion si jumatate de euro din fonduri europene, iar lucrarile au durat doi ani. Peste 200 de elevi de clasele 0 – 8 din…