- Autoritatea Naționala de Integritate a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința unui șef-adjunct de Direcție din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) anunța ca a emis un act de constatare in privința lui Ghenadie Tarlapan, ex-funcționar public cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin care s-a stabilit o diferența substanțiala de sute de mii de lei intre averea dobandita, veniturile…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința lui Ilia Koșulinskii, primar al satului Joltai, UTA Gagauzia. Astfel, in rezultatul unui control s-a constatat prezența unei diferențe substanțiale…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința unui primar. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat in anul…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) reamintește subiecților declararii averii și intereselor personale despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale pina la data-limita, care este 31 martie, inclusiv. Astfel, potrivit Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor…

- In rezultatul controlului inițiat in iulie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința unui ales local. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale…

- In rezultatul controlului inițiat in iunie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare a incalcarii regimului juridic al declararii averii in privința unui comandant al Brigazii de Poliție cu Destinație Speciala «Fulger». Astfel, in cadrul procedurii de control inspectorul…