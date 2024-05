Cumparari directe: Universitatea Ovidius din Constanta investeste in servicii de mentenanta si asistenta tehnica aplicatie EMSYS (DOCUMENT)

Firma castigatoare este Prodinf Software SRL.Universitatea Ovidius din Constanta a atribuit un contract prin cumparare directa privind serviciile de mentenanta si asistenta tehnica aplicatie EMSYS. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala este de 159.080,00 lei. Firma castigatoare este Prodinf Software SRL. Despre Prodinf Software SRL Societatea Prodinf Software SRL a fost infiintata in anul 2007 si are sediul in Pitesti, judetul Arges, bulevardul Republicii, nr. 75 si se ocupa de ...