Acţiunile Aston Martin au scăzut miercuri cu peste 12% din cauza pierderilor care aproape s-au dublat în primul trimestru Actiunile au scazut cu peste 12% la Londra, inainte ca pierderile sa se restranga la 6,4%. Pierderea ajustata inainte de impozitare aproape s-a dublat, la 110,5 milioane de lire sterline (137,8 milioane de dolari), comparativ cu o pierdere de 57,3 milioane de lire sterline in anul precedent. Analistii se asteptau la o pierdere de 93 de milioane de lire sterline in primul trimestru, potrivit Reuters. Veniturile au scazut cu 10%, pana la 267,7 milioane de lire sterline, in timp ce datoria neta a crescut cu 20%, pana la 1,04 miliarde de lire sterline. Datoriile consistente ale companiei reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prada, companie detinuta de o familie, a raportat miercuri vanzari in crestere cu 16%, pana la 1,19 miliarde de euro (1,27 miliarde de dolari) la cursuri de schimb constante, putin peste un consens de 1,14 miliarde de euro al analistilor analisti. Performanta sa contrasteaza cu cea a proprietarului…

- Consumatorii din Europa, Asia Pacific si China au dat bani pentru sucurile si chipsurile scumpe ale PepsiCo, in timp ce clientii din SUA au redus achizitiile din cauza bugetelor mai stranse. ”Am avut trei ani de… inflatie masiva si aceasta trebuie absorbita si cred ca impactul cumulat al acesteia a…

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 12% in martie, comparativ cu perioada similara din 2023, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat declinul de 9% din Europa, sustine firma de cercetare de piata Rho Motion,…

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 12% in martie, comparativ cu perioada similara din 2023, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat declinul de 9% din Europa, sustine firma de cercetare de piata Rho Motion,…

- AAS sunt folosiți tot mai des de barbații tineri pentru creșterea masei musculare. Se estimeaza ca peste 6% din populația globala masculina folosește vs. sub 2% in populația feminina. Utilizarea este crescuta in Europa, America de Nord, Australia și Noua Zeelanda, Brazilia, Orientul Mijlociu, dar scazuta…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 14%, inregistrand in februarie cel mai bun rezultat din ultimele doua decenii, datorita cererii puternice din partea companiilor, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie, a doua cea mai mare piața auto din Europa, au crescut cu 14%, inregistrand in februarie cel mai bun rezultat din ultimele doua decenii, insa vanzarile de autoturisme Dacia au scazut, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile…

- Mai mult de unul din doi tineri francezi este gata sa plece din țara lor, arata un sondaj OpinionWay pentru E conomieMatin și Taiga. Cercetarea arata ca majoritatea (54%) dintre tinerii francezi cu varsta cuprinsa intre 18 și 24 de ani sunt hotarați sa paraseasca Hexagonul din cauza climatului politic…