Acţiunile Hugo Boss au scăzut joi cu până la 18%, după previziunile de vânzări dezamăgitoare pentru 2025 Brandul german de moda a fost pe cale de a ajunge la cea mai proasta zi de tranzactionare din 2016, dupa ce a declarat ca se asteapta ca vanzarile sa creasca mai lent in anul viitor, in ciuda faptului ca au ajuns la 4,2 miliarde de euro (4,6 miliarde de dolari) in 2023 – o crestere de 18% fata de anul precedent. Ulterior, declinul actiunilor s-a temperat la circa 13%. CEO-ul Daniel Grieder a declarat joi, pentru CNBC, ca 2023 a fost ”un an record”, dar a semnalat o crestere mai modesta, de 3% pana la 6%, in 2024. El a adaugat ca ambitia companiei de a ajunge la vanzari de 5 miliarde de euro, anticipate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

