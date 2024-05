Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarșitul anului 2026, pe secțiunile 1 și 3 din viitoarea Autostrada A8, respectiv Miercurea Nirajului – Tg Mureș și Leghin – Moțca, se va putea circula. Astazi, intr-o conferința de presa, susținuta la Iași, Catalin Urtoi, membru in Consiliul de Administrație din Compania Naționala de Investiții…

- Traseismul politic cunoaște forme inedite la Braila, unde un primar a trecut de la un partid la altul cu nevasta cu tot. Și cum el nu mai putea sa candideze la Primarie, dupa ce a pierdut un proces cu ANI, soția i-a luat locul. O astfel de situație se intalnește in localitatea Insuraței din Braila,…

- Schimbare importanta in functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei, Eximbank, odata cu promulgarea de catre presedintele Klaus Iohannis a legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000. Aceasta din urma privește organizarea…

- Societatea THR Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA 1992 are un portofoliu important de hoteluri, restaurante si alte active Consiliul de Administratie al Societatii THR Marea Neagra S.A., cu sediul in localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, parter, intrunit la data de 27.03.2024, convoaca…

- Societatea COMCM SA a fost infiintata in anul 1991, are adresa in municipiul Constanta, iar obiectul de activitate principal este "Fabricarea betonuluildquo;. Consiliul de Administratie al societatii COMCM SA, cu sediul in municipiul Constanta, intrunit in sedinta din data de 28.03.2024, convoaca Adunarea…

- BRK Financial Group, firma clujeana de brokeraj care a anunțat ca are 1,26 milioane de actiuni Gabriel Resources in portofoliu, inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa declare victoria Romaniei in procesul Roșia Montana, se confrunta cu pierderi și datorii uriașe. Reprezentanții companiei…

- 26.02.2024 INVITATIE DE PRESA Miercuri, 28 februarie 2024, la Palatul Victoria va avea loc atelierul de lucru avand ca tema ldquo;Abordarea provocarilor legate de performanta intreprinderilor de stat printr o mai buna guvernanta corporativa Rolul actionarului de stat si al consiliilor de administratie",…

- Un fost angajat al Ministerului Transporturilor iși rotunjește pensia cu ajutorul sforarului șef Bogdan Mindrescu prin faptul ca este memținut in bordul administrativ a doua sinecuri de sub tutela acestui minister. „Omul cu mapa” care dirijeaza doua sinecuri de la Ministerul Transporturilor In urma…