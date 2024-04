De la Urgent Cargus la Nuclearelectrica. Cu ce s-a ocupat noul director financiar al societății? Societatea Naționala Nuclearelectrica SA a anunțat numirea lui Vasile Dascalu in funcția de Director Financiar interimar, incepand cu data de 9 aprilie 2024. Aceasta numire vine in urma demisiei lui Dan Niculaie Faranga, care a avut loc pe 28 martie. Tot in aceeași zi și Ana Birchall, Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale a luat decizia de a-și da demisia. Astfel, Vasile Dascalu va avea un mandat provizoriu pe cinci luni, incepand de marți, 9 aprilie 2024. Numirea acestuia a venit la scurt timp dupa recomandarea facuta de Comitetul de Nominalizare si Remunerare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz, producatorul de gaze naturale detinut de stat, il da in judecata pe fostul director general Adrian Volintiru pentru recuperarea sumei de 146.321 lei, ”reprezentand adaos pentru sarcini suplimentare acordate salariatilor, fara baza legala”, arata o Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Dan Niculaie Faranga a luat decizia de a renunța la mandatul sau de Director Financiar al Nuclearelectrica (SNN), potrivit unui raport trimis, aseara, Bursei de Valori București. “SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza acționarii și investitorii ca, in data de 29.03.2024, Consiliul de Administrație…

- BRK Financial Group din Cluj-Napoca a pariat pe Gabriel Resources in dosarul Roșia Montana și a pierdut. BRK Financial Group , firma de brokeraj din Cluj-Napoca care deținea 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa dea caștig de cauza Romaniei…

- BRK Financial Group, firma clujeana de brokeraj care a anunțat ca are 1,26 milioane de actiuni Gabriel Resources in portofoliu, inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa declare victoria Romaniei in procesul Roșia Montana, se confrunta cu pierderi și datorii uriașe. Reprezentanții companiei…

- Banca Transilvania a semnat contractul de cumparare a OTP Bank. Detaliile tranzacției Banca Transilvania a semnat vineri contractul pentru cumpararea a 100% din actiunile OTP Bank Romania. De asemenea, sunt achiziționate și alte companii din Grupul OTP Romania, inclusiv OTP Asset Management SAI si OTP…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania, cea mai mare banca dupa active din Romania, a aprobat joi, 8 februarie, achizitionarea a 100% din actiunile OTP Bank Romania SA, precum si a altor companii din Grupul OTP Romania (inclusiv OTP Asset Management SAI SA si OTP Leasing Romania IFN SA),…

- Radu Hanga Junior, a fost reales președinte al Bursei de Valori București. Este fiul fostului primar de la Campia Turzii. La finalul lunii noiembrie 2023, Radu Hanga Jr. a fost reales președinte al Bursei de Valori București, cea mai important instituție de profil din Romania. Hanga a fost ales președinte…

- Consiliul de Administratie al Romsilva a desemnat noul director general Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor ndash; Romsilva, intrunit luni, 15 ianuarie, l a desemnat pe Marius Dan Siiulescu pentru un mandat provizoriu de patru luni, incepand de marti, 16 ianuarie. Desemnarea noului…