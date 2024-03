Firma din România care a mizat pe Roșia Montană anunță pierderi uriașe BRK Financial Group din Cluj-Napoca a pariat pe Gabriel Resources in dosarul Roșia Montana și a pierdut. BRK Financial Group , firma de brokeraj din Cluj-Napoca care deținea 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa dea caștig de cauza Romaniei in disputa privind Roșia Montana, se confrunta acum cu pierderi semnificative și datorii considerabile. Compania a anunțat ca va inregistra o pierdere estimata la aproximativ 1,64 de milioane lei, echivalentul valorii acțiunilor deținute, dupa ce prețul acțiunilor Gabriel Resources a scazut dramatic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

