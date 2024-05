Elena Nastasoiu, candidatul AUR la Primaria Buzau și la alegerile europarlamentare, a provocat un cutremur in lumea politica locala, anunțand retragerea sa din toate cursele electorale. Motivele invocate sunt grave: acuze de imixtiuni și manipulari din partea conducerii partidului, care au afectat organizarea și selecția candidaților in cadrul AUR Buzau. Intr-o declarație emoționanta facuta in […] The post Candidatul AUR din Buzau se retrage din cursa și denunța practici nedemocratice appeared first on Puterea.ro .